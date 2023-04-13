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1 час назад

В день теракта Трепова сняла со дна статуэтки защищавший от взрыва магнит

Lenta.ruиещё 1

Обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского россиянка Дарья Трепова утром перед терактом сняла со дна статуэтки магнит, защищавший ее от случайного взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В день теракта Трепова сняла со дна статуэтки защищавший от взрыва магнит
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также этот магнит мешал активировать самодельное взрывное устройство (СВУ) дистанционно. Сам бюст Треповой через посредника передал ее соучастник — гражданин Украины Юрий Денисов. Куратор сказал Дарье, чтобы она сообщила военкору, что статуэтка — подарок от Союза скульпторов.

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Дарья Трепова вручила Владлену Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.

На следующий день Трепову задержали. Сейчас она находится в СИЗО.

Происшествия,Дарья Трепова,Владлен Татарский,Юрий Денисов,Горячая новость,
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