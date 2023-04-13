В день теракта Трепова сняла со дна статуэтки защищавший от взрыва магнит

Обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского россиянка Дарья Трепова утром перед терактом сняла со дна статуэтки магнит, защищавший ее от случайного взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Также этот магнит мешал активировать самодельное взрывное устройство (СВУ) дистанционно. Сам бюст Треповой через посредника передал ее соучастник — гражданин Украины Юрий Денисов. Куратор сказал Дарье, чтобы она сообщила военкору, что статуэтка — подарок от Союза скульпторов.

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Дарья Трепова вручила Владлену Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.