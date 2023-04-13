Под Москвой подросток решил спрятаться на крыше электрички и погиб

В городе Лобня Московской области подросток погиб от удара током на крыше электрички, прячась от сотрудников службы безопасности. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По данным издания, до случившегося 14-летний школьник хулиганил со сверстником в последнем вагоне поезда — там подростки нажимали на кнопку экстренной связи с машинистом и дергали стоп-кран. Впоследствии их пытались поймать сотрудники службы безопасности.

Тело подростка нашел один из пассажиров электрички рядом с платформой на рельсах. По его словам, в пути следования машинист по громкой связи говорил с пассажирами, которые мешали ему нажатием кнопки экстренной связи.

Погибший учился в восьмом классе одной из местных школ и жил вместе с матерью и младшим братом. Подростка неоднократно ловили за зацеперство. После гибели мальчика следователи возбудили уголовное дело.