В Москве замначальника налоговой инспекции арестовали по делу о взятке

Суд в Москве арестовал заместителя главы одной из столичных налоговых инспекций Елену Ишханову. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Ишхановой предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Ишханова останется под арестом до 12 июня. Обвиняемая и ее защитник на заседании суда возражали против ареста.

Информация о задержании Ишхановой появилась 12 апреля. В московском управлении Следственного комитета (СК) РФ сообщили, что ее обвиняют в получении взятки более чем в 1,8 миллиона рублей.

По версии следствия, с сентября 2016-го по октябрь 2018 года Ишханова, возглавлявшая отдел регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28, систематически получала от бизнесмена деньги «в качестве взятки за совершение заведомо незаконного бездействия» в его пользу.