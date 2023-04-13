В Москве замначальника налоговой инспекции арестовали по делу о взятке
Суд в Москве арестовал заместителя главы одной из столичных налоговых инспекций Елену Ишханову. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Ишхановой предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Ишханова останется под арестом до 12 июня. Обвиняемая и ее защитник на заседании суда возражали против ареста.
Информация о задержании Ишхановой появилась 12 апреля. В московском управлении Следственного комитета (СК) РФ сообщили, что ее обвиняют в получении взятки более чем в 1,8 миллиона рублей.
По версии следствия, с сентября 2016-го по октябрь 2018 года Ишханова, возглавлявшая отдел регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28, систематически получала от бизнесмена деньги «в качестве взятки за совершение заведомо незаконного бездействия» в его пользу.
В СК заявили, что преступление было раскрыто в результате совместной работы следователей, сотрудников столичного управления ФСБ и МВД.