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В Москве замначальника налоговой инспекции арестовали по делу о взятке

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Суд в Москве арестовал заместителя главы одной из столичных налоговых инспекций Елену Ишханову. Об этом сообщает РИА Новости.

В Москве замначальника налоговой инспекции арестовали по делу о взятке
© globallookpress.com

Ранее Ишхановой предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Ишханова останется под арестом до 12 июня. Обвиняемая и ее защитник на заседании суда возражали против ареста.

Информация о задержании Ишхановой появилась 12 апреля. В московском управлении Следственного комитета (СК) РФ сообщили, что ее обвиняют в получении взятки более чем в 1,8 миллиона рублей.

По версии следствия, с сентября 2016-го по октябрь 2018 года Ишханова, возглавлявшая отдел регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28, систематически получала от бизнесмена деньги «в качестве взятки за совершение заведомо незаконного бездействия» в его пользу.

В СК заявили, что преступление было раскрыто в результате совместной работы следователей, сотрудников столичного управления ФСБ и МВД.

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