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Правоохранители сообщили о психических проблемах стрелявшего в Петербурге подростка

Стрелявший в питерской школе подросток стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом «Звезде» рассказал источник в правоохранительных органах.

У стрелявшего в Петербурге подростка были психические проблемы
© РИА Новости

Также известно, что мать девятиклассника находится в СИЗО по статье о приобретении и хранении наркотиков.

Напомним, девятиклассник, пронесший в школу пневматический пистолет, ранил четырех подростков - двух семиклассников и двух восьмиклассников. Пострадавших направили в больницу, а злоумышленника доставили в отделение полиции.

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