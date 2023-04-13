У стрелявшего в Петербурге подростка были психические проблемы

Стрелявший в питерской школе подросток стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом «Звезде» рассказал источник в правоохранительных органах.

Также известно, что мать девятиклассника находится в СИЗО по статье о приобретении и хранении наркотиков.