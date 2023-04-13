Освобожден осужденный по делу о пожаре в «Зимней вишне» пожарный Генин

Суд в Кемерове освободил из-под стражи пожарного Сергея Генина, осужденного по делу о пожаре в ТЦ «Зимня вишня» в марте 2018 года. Власти обвинили его в халатности, в ноябре 2021 года суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Генина отпустили в связи с заболеванием, которое препятствует содержанию под стражей. Ранее сообщалось, что у пожарного выявлена онкология, он освобожден под подписку о невыезде.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По этому делу были осуждены руководители и охранники ТРЦ, а также пожарные, которые ликвидировали возгорание. Фигуранты дела получили от 5 до 14 лет.