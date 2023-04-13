В Шереметьево пресекли контрабанду 1 тонны бивней мамонта

«Ящики с культурными ценностями задержали на грузовом терминале в аэропорту Шереметьево. 95 фрагментов распиленных бивней оформила как поделочный материал московская фирма. По документам груз следовал из Беларуси в Китай транзитом через Россию. Но есть вероятность, что его везли напрямую из РФ», - говорится в сообщении.