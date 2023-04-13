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13 апреля

Фрагменты бивней мамонта весом 1 тонна пытались контрабандой вывезти из аэропорта Шереметьево в Китай

Агентство «Москва»иещё 1

Таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли попытку вывезти в Китай фрагменты бивней мамонта весом 1 тонна, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

В Шереметьево пресекли контрабанду 1 тонны бивней мамонта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ящики с культурными ценностями задержали на грузовом терминале в аэропорту Шереметьево. 95 фрагментов распиленных бивней оформила как поделочный материал московская фирма. По документам груз следовал из Беларуси в Китай транзитом через Россию. Но есть вероятность, что его везли напрямую из РФ», - говорится в сообщении.

Как уточняется, экспертиза показала, что это бивни мамонтов, которые обитали на территории современной Якутии. Их стоимость оценивается в 20 млн руб. Вывозить такие товары можно только по лицензии министерства культуры РФ.

«В отношении руководителя компании возбудили уголовное дело. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.», - заключили в пресс-службе.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Минкультуры России,Аэропорт Шереметьево,
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