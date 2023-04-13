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Укрывший в своей квартире Трепову мужчина стал фигурантом дела

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На укрывавшего в своей квартире террористку Дарью Трепову Дмитрия Касинцева заведено уголовное дело. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

Касинцев был допрошен следователями в качестве подозреваемого. Согласно данным следствия, он знал о причастности Треповой к взрыву еще до того, как она попросила укрыться у него. Тем не менее, он не сообщил о ее нахождении правоохранительным органам.

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Следователи СК предъявили ему обвинение по статье 205.6 «Несообщение о преступлении». Эта статья предусматривает штраф в размере до ста тысяч рублей, принудительные работы до 1 года или заключение на один год.

Ранее сообщалось, что после взрыва Трепова поехала на квартиру своего знакомого Дмитрия Касинцева, расположенную на улице Федора Абрамова. Он был задержан в тот же день в качестве свидетеля. По его словам, он ничего не знал о случившемся, а Дарью принял из-за добродушия.

По словам родителей Касинцева, он никогда не говорил о Дарье, но был знаком с ее мужем Дмитрием Рыловым, т.к. учился вместе с ним.

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