Укрывший в своей квартире Трепову мужчина стал фигурантом дела

На укрывавшего в своей квартире террористку Дарью Трепову Дмитрия Касинцева заведено уголовное дело. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

Касинцев был допрошен следователями в качестве подозреваемого. Согласно данным следствия, он знал о причастности Треповой к взрыву еще до того, как она попросила укрыться у него. Тем не менее, он не сообщил о ее нахождении правоохранительным органам.

Следователи СК предъявили ему обвинение по статье 205.6 «Несообщение о преступлении». Эта статья предусматривает штраф в размере до ста тысяч рублей, принудительные работы до 1 года или заключение на один год.

Ранее сообщалось, что после взрыва Трепова поехала на квартиру своего знакомого Дмитрия Касинцева, расположенную на улице Федора Абрамова. Он был задержан в тот же день в качестве свидетеля. По его словам, он ничего не знал о случившемся, а Дарью принял из-за добродушия.