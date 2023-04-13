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1 час назад

Подросток устроил стрельбу в школе Санкт-Петербурга

Алиса Селезнёва

Ученик принес в школу Калининского района Санкт-Петербурга пневматический пистолет и выстрелил в одноклассников. Об этом со ссылкой на свои источники пишет «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел после полудня. 16-летний ученик сначала произвел несколько выстрелов на улице перед школой, а затем в здании. Одноклассники стрелка получили легкие ранения.

Всего, по предварительной информации, пострадали четыре человека.

В школе работают следователи, сотрудники полиции и медики. Сам подросток заявил, что выстрелил ради шутки.

Напомним, что 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, более 20 человек пострадали. По данным СМИ, после задержания он заявил, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог.

Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,
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