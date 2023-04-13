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1 час назад

"Фонтанка": в Санкт-Петербурге 16-летний подросток устроил стрельбу в школе

Газета.Ruиещё 7

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток устроил стрельбу в школе. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Фонтанка».

В Петербурге подросток устроил стрельбу в школе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, школьник принес с собой в учебное заведение, расположенное в Калининском районе города, пневматический пистолет.

«Школьник сначала выстрелил на улице перед зданием учреждения, затем — в самой школе. Свое поведение он объяснил шуткой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подростка задержали. В результате стрельбы есть пострадавшие с ранениями легкой степени тяжести.

Ранее в Ростове-на-Дону двое мужчин устроили вооруженную драку неподалеку от кадетской школы. Инцидент произошел утром 11 апреля рядом с территорией образовательного учреждения на Казахской улице.

До этого в Омске третьеклассник принес в гимназию гранату и показал сверстникам.

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