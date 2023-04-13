Скелет человека нашли в квартире в Москве

На севере Москвы обнаружили скелетированные останки человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного управления Следственного комитета.

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Скелет нашли 13 апреля в квартире на Дубнинской улице. По факту обнаружения останков организована доследственная проверка.

«В настоящее время следователи столичного СК осматривают место происшествия, опрашивают соседей, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в пресс-службе ведомства.