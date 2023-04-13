Следователи потеряли след Глуховского в Барселоне

Писатель Дмитрий Глуховский (иноагент), объявленный в международный розыск, улетел в Барселону, его местонахождение не установлено, сообщили в Басманном суде Москвы.

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В суде слушается дело в отношении Глуховского о распространении фейков про ВС России, в ходе рассмотрения изучали письменные материалы, передает РИА «Новости».

Местонахождение Глуховского установить не удалось, следствие знает лишь то, что он отправился из Шереметьево в Барселону на рейсе «Аэрофлота».

В суде также оглашались протоколы допросов двух свидетелей, соучредителей табачной компании, третьим основателем которой является брат Глуховского Павел. В протоколах сообщается, что их компаньон улетел из России, его позицию по СВО они не знают, но сами поддерживают спецоперацию.

Заседание суда по ходатайству гособвинения отложили на 18 мая.