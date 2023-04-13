Следователи потеряли след Глуховского в Барселоне

Писатель Дмитрий Глуховский (иноагент), объявленный в международный розыск, улетел в Барселону, его местонахождение не установлено, сообщили в Басманном суде Москвы.
В суде слушается дело в отношении Глуховского о распространении фейков про ВС России, в ходе рассмотрения изучали письменные материалы, передает РИА «Новости».
Местонахождение Глуховского установить не удалось, следствие знает лишь то, что он отправился из Шереметьево в Барселону на рейсе «Аэрофлота».
В суде также оглашались протоколы допросов двух свидетелей, соучредителей табачной компании, третьим основателем которой является брат Глуховского Павел. В протоколах сообщается, что их компаньон улетел из России, его позицию по СВО они не знают, но сами поддерживают спецоперацию.
Заседание суда по ходатайству гособвинения отложили на 18 мая.
Напомним, дело против писателя поступило в суд еще в конце февраля. Глуховский заявлял, что российские военные якобы «умышленно обстреливали жилые дома, школы и больницы», «совершали массовые убийства мирных жителей» и т. д.