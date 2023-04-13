Лес загорелся в Алтайском крае на границе с Казахстаном

Площадь природного пожара в Алтайском крае , который в четверг распространился с территории Казахстана , составила более 20 га. Прямой угрозы населенным пунктам нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Площадь - более 20 га. Прямой угрозы населенным пунктам нет, огонь в стороне от сел. Точную площадь трудно назвать - в ходе облета дыма много, возгорания очаговые, где-то потушено, где-то еще нет", - сказал собеседник агентства.

Крупный лесной пожар, перешедший с территории Казахстана, бушует в 10 км от села Бастан, где проживают порядка 800 человек, в Михайловском районе Алтайского края. Обстановку осложняет сильный порывистый ветер. В тушении задействованы 82 пожарных и 42 единицы техники, в том числе вертолет. Спасатели МЧС выехали в Бастан и соседние населенные пункты, чтобы защитить людей в случае приближения огня.