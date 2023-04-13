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Жителя Бердянска задержали за передачу секретов Украине

В Бердянске задержали местного жителя, передававшего Украине координаты расположения российских войск и объектов инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Запорожской области.

Жителя Бердянска задержали за передачу секретов Украине
© globallookpress.com

По данным источника агентства, 48-летний задержанный - гражданин Украины, ранее служивший в ВСУ в войсках ПВО. Он обладал специальными знаниями и «прекрасно понимал», что передача данных Украине может привести к разрушениям в городе, подчеркнул собеседник РИА Новости.

«Задержанный, несмотря на свой солидный возраст, ведет асоциальный образ жизни, нигде не работает и живет на пенсию престарелой матери», — заявил источник.

Он добавил, что задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.

На прошлой неделе в ФСБ объявили о задержании в Херсонской области агента спецслужб Украины и его пособника, собиравших информацию о российских войсках.

По данным ФСБ, украинский агент в одном из мессенджеров пересылал Службе безопасности Украины (СБУ) маршруты перемещения российской военной техники и вооружений (а также информацию об их видах) «с привязкой к картам местности и географическим координатам».

Оба задержанных — граждане Украины, против них возбудили уголовные дела о шпионаже и арестовали.

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