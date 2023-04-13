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48 минут назад

В Италии арестовали любовницу главы "Коза ностры" Денаро, покупавшую ему продукты

Газета.Ru

Итальянские карабинеры арестовали любовницу босса крупнейшей группировки мафии «Коза ностра» Маттео Мессины Денаро Лауру Бонафеде за преступное пособничество. Об этом сообщает итальянское издание Il Messagero.

В Италии арестовали любовницу главы "Коза ностры" Денаро
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бонафеде работала учительницей и приносила в убежище Денаро продукты и другие вещи. Утверждается, что она была одной из основных фигур в конспиративной сети мафиози еще с 90-х годов. В распоряжении следователей оказались записи с камер видеонаблюдения в супермаркете, сделанные за два дня до ареста Денаро, на которых пара совершает покупки. Также следователи нашли шифрованные записки, которыми женщина обменивалась с любовником.

Кроме самой Лауры была задержана ее дочь: прокурор потребовал поместить ее под домашний арест. Следователи считают, что некоторое время Мессина жил вместе с Лаурой, в письмах к мафиози ее дочь выражает дочернюю привязанность к мужчине, однако суд посчитал, что этого недостаточно для обвинения в пособничестве, и отклонил требование об аресте.

Ранее сообщалось, что сестра Денаро Розалия была арестована за содействие мафии.

Главу «Коза ностры» задержали 16 января в очереди на получение курса химиотерапии. Мужчина 30 лет скрывался от правосудия под чужим паспортом и внешностью. Сейчас он находится в тюрьме строгого режима, где продолжает лечение. Он приговорен к пожизненному заключению.

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