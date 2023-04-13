Полеты самолетов стали причиной громких хлопков в Подмосковье

Звуки, похожие на взрывы, в Подмосковье и соседних регионах, были вызваны летящими на сверхзвуковой скорости самолетами, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Эту же информацию подтвердила Росавиация, пишет телеграм-канал kp40.ru. В правительстве Калужской области заверили, что поводов для беспокойства — нет.