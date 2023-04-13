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Полеты самолетов стали причиной громких хлопков в Подмосковье

Звуки, похожие на взрывы, в Подмосковье и соседних регионах, были вызваны летящими на сверхзвуковой скорости самолетами, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Эту же информацию подтвердила Росавиация, пишет телеграм-канал kp40.ru. В правительстве Калужской области заверили, что поводов для беспокойства — нет.

Полеты самолетов стали причиной громких хлопков в Подмосковье
© РИА Новости

Глава городского округа Кашира Николай Ханин также сообщил, что громкие звуки являются результатом перехода самолетов на сверхзвуковой режим.

Ранее очевидцы сообщали о нескольких громких хлопках в Кашире и Ступине.

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