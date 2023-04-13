Мужчина угрожал зарезать пару за отказ сняться с ним в московском метро

В московском метро пьяный мужчина угрожал убийством семейной паре, которая отказалась сделать с ним совместное фото. Об этом сообщает МВД Медиа.

Фото: ГУ МВД России по г. Москве ГУ МВД России по г. Москве

Инцидент произошел на платформе станции «Войковская». Супруги рассказали, что к ним подошел неизвестный и попросил сфотографироваться с ним.

После отказа агрессивный россиянин достал нож и стал размахивать им перед семьей. Сначала мужчина преследовал пару, однако позже он скрылся.

Вскоре правоохранители задержали дебошира, им оказался 27-летний житель Подмосковья. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».