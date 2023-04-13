Посылку с костями отправили посольству Франции в Москве

Правоохранительные органы начали проверку после того, как посольство Франции в Москве получило посылку с костями. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По предварительным данным, в посылке находились кости животного. Сама бандероль была упакована в пакет. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, и в настоящее время проводится расследование, чтобы установить отправителя посылки. Правоохранительные органы и представители посольства пока не прокомментировали инцидент.