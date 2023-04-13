Посылку с костями отправили посольству Франции в Москве

Правоохранительные органы начали проверку после того, как посольство Франции в Москве получило посылку с костями. Об этом пишет ТАСС.
По предварительным данным, в посылке находились кости животного. Сама бандероль была упакована в пакет. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, и в настоящее время проводится расследование, чтобы установить отправителя посылки. Правоохранительные органы и представители посольства пока не прокомментировали инцидент.
Ранее таможенники логистического центра «Внуково» в Москве обнаружили человеческий череп в посылке. Его пытались отправить в США под видом пластиковой модели, однако эксперты заверили, что череп настоящий. На сегодняшний момент выясняется кто и для чего отправил кость.