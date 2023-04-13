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28 минут назад

Посылку с костями отправили посольству Франции в Москве

Елена Прошина

Правоохранительные органы начали проверку после того, как посольство Франции в Москве получило посылку с костями. Об этом пишет ТАСС.

Посылку с костями отправили посольству Франции в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, в посылке находились кости животного. Сама бандероль была упакована в пакет. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, и в настоящее время проводится расследование, чтобы установить отправителя посылки. Правоохранительные органы и представители посольства пока не прокомментировали инцидент.

Ранее таможенники логистического центра «Внуково» в Москве обнаружили человеческий череп в посылке. Его пытались отправить в США под видом пластиковой модели, однако эксперты заверили, что череп настоящий. На сегодняшний момент выясняется кто и для чего отправил кость.

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