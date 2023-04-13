Жителю Колымы грозит срок за хранение на даче тонны красной икры

В Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, на даче у которого нашли больше тонны красной икры. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

По данным ведомства, с мая по сентябрь 2022 года россиянин незаконно добывал икру, а также кету, горбушу и треску с целью последующей торговли. При этом на продукции отсутствовала обязательная к нанесению информация.

«За совершение указанного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание сроком до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Сейчас россиянин находится под подпиской о невыезде.