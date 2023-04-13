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Жителю Колымы, хранившему на даче больше тонны красной икры, грозит до шести лет колонии

В Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, на даче у которого нашли больше тонны красной икры. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Жителю Колымы грозит срок за хранение на даче тонны красной икры
© РИА Новости

По данным ведомства, с мая по сентябрь 2022 года россиянин незаконно добывал икру, а также кету, горбушу и треску с целью последующей торговли. При этом на продукции отсутствовала обязательная к нанесению информация.

«За совершение указанного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание сроком до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Сейчас россиянин находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что 20% жителей поселков на Колыме могут стать легальными старателями (индивидуальная добыча полезных ископаемых) за счет принятия закона, разрешающего добычу золота частными лицами.

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