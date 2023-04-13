Петербуржец провез в метро двухметрового императорского удава

В Петербурге неизвестный провез в метрополитене императорского удава. В настоящее время мужчину ищут сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В социальных сетях ранее был размещен видеоролик. На кадрах можно увидеть пассажира с громадной змеей, обвившей поручни в вагоне поезда, который следовал между станциями «Волковская» и «Бухарестская» на Фрунзенско-Приморской линии подземки.

Сотрудники Росприроднадзора разыскивают хозяина рептилии и готовит запрос в МВД для привлечения его к административной ответственности за небезопасный способ провоз животного.

«После установления личности гражданина, а также собственника животного управление рассмотрит вопрос инициирования мер воздействия», – сказано в релизе.

Аналогичный случай провоза удава в метро Северной столицы произошел летом минувшего года. Тогда хозяину змеи объявили предостережение.

Императорский удав – вид неядовитых змей из семейства ложноногих, их средняя длина – от 1,3 до 2,5 метра. Средний вес – около шести килограммов, при этом самки крупнее самцов. Находится в списке видов, содержать которых запрещено.