УФСИН опровергло информацию о голодовке судьи Кондрат в столичном СИЗО

Информация о том, что обвиняемая в посредничестве при получении взятки судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат объявила голодовку в СИЗО, не соответствует действительности. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного управления ФСИН России.

"В сети Интернет распространяется информация о том, что обвиняемая Кондрат Е. Н. объявила голодовку в следственном изоляторе. Данная информация не соответствует действительности, Кондрат Е. Н. принимает пищу согласно распорядку дня", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, Кондрат, зная о том, что ее коллега рассматривает одно арбитражное дело, в сентябре 2020 года встретилась с ней в ресторане и рассказала, что к ней обратились люди, готовые передать $50 тыс. в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц, проходящих по данному делу. В октябре 2020 года Кондрат вышла из квартиры, чтобы отдать коллеге пакет с деньгами, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Позднее Высшей квалификационной коллегией судей РФ с нее была снята судебная неприкосновенность.