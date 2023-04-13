СМИ: над ТЭЦ в Подмосковье заметили беспилотник

Telegram-канал SHOT сообщил о беспилотнике, который заметили над теплоэлектроцентралью (ТЭЦ) в Подмосковье. Речь идет о ТЭЦ-29 в Электростали.
Беспилотник увидели сотрудники ТЭЦ. Перед его появлением на одной из линий электропередачи станции произошло короткое замыкание, под ней выгорела трава. В результате инцидента никто не пострадал.
Сотрудники ТЭЦ вызвали полицию. Полицейские выясняют происхождение беспилотника.
Несколько дней назад, 10 апреля, на территории белгородского аэропорта упал беспилотник, он повредил ограждение аэропорта. Пострадавших и других разрушений не было.
Аэропорт Белгорода закрыт с 2022 года из-за близости к зоне боевых действий.