СМИ: над ТЭЦ в Подмосковье заметили беспилотник

Telegram-канал SHOT сообщил о беспилотнике, который заметили над теплоэлектроцентралью (ТЭЦ) в Подмосковье. Речь идет о ТЭЦ-29 в Электростали.

Беспилотник увидели сотрудники ТЭЦ. Перед его появлением на одной из линий электропередачи станции произошло короткое замыкание, под ней выгорела трава. В результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники ТЭЦ вызвали полицию. Полицейские выясняют происхождение беспилотника.

Несколько дней назад, 10 апреля, на территории белгородского аэропорта упал беспилотник, он повредил ограждение аэропорта. Пострадавших и других разрушений не было.