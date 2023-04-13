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14 минут назад

СМИ: над ТЭЦ в Подмосковье заметили беспилотник

Мария Иванова

Telegram-канал SHOT сообщил о беспилотнике, который заметили над теплоэлектроцентралью (ТЭЦ) в Подмосковье. Речь идет о ТЭЦ-29 в Электростали.

СМИ: над ТЭЦ в Подмосковье заметили беспилотник
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Беспилотник увидели сотрудники ТЭЦ. Перед его появлением на одной из линий электропередачи станции произошло короткое замыкание, под ней выгорела трава. В результате инцидента никто не пострадал.

Беспилотник повредил ограждение аэропорта в Белгороде

Сотрудники ТЭЦ вызвали полицию. Полицейские выясняют происхождение беспилотника.

Несколько дней назад, 10 апреля, на территории белгородского аэропорта упал беспилотник, он повредил ограждение аэропорта. Пострадавших и других разрушений не было.

Аэропорт Белгорода закрыт с 2022 года из-за близости к зоне боевых действий.

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