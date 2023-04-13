В Петербурге трое мужчин открыли стрельбу по прохожему из окна

В Петербурге трое молодых людей в возрасте от 20 до 23 лет обстреляли из окна 46-летнего местного жителя. Об этом сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел на проспекте Обуховской обороны. Мужчина рассказал, что сначала юноши высунулись из окна и стали оскорблять его. Спустя некоторое время россияне достали ружье, и, угрожая убийством, выстрелили в сторону прохожего.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали дебоширов. У одного из них изъяли огнестрельное оружие. Сейчас молодые люди находятся в изоляторе, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.