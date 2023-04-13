Открытое горение в здании фермерского рынка в Химках ликвидировано

Пожар произошел на фермерском рынке в подмосковных Химках. Как сообщает пресс-служба МЧС России, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

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Информация о происшествии поступила в дежурную службу в 3:33 мск. Рядом с горящим зданием находились торговый центр и заправка с подземным резервуарам топлива. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространение огня на эти строения.

К 5:47 спасатели ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших в инциденте нет. Причины происшествия уточняются. Движение на Новокуркинском шоссе и Молодежном проезде в районе их пересечения временно перекрывали.