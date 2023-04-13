$82.09-0.0989.76+0.03
13 минут назад

Пожар произошел на фермерском рынке в подмосковных Химках

Никита Бородкин

Пожар произошел на фермерском рынке в подмосковных Химках. Как сообщает пресс-служба МЧС России, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Открытое горение в здании фермерского рынка в Химках ликвидировано
Фото: UnsplashUnsplash

Информация о происшествии поступила в дежурную службу в 3:33 мск. Рядом с горящим зданием находились торговый центр и заправка с подземным резервуарам топлива. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространение огня на эти строения.

К 5:47 спасатели ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших в инциденте нет. Причины происшествия уточняются. Движение на Новокуркинском шоссе и Молодежном проезде в районе их пересечения временно перекрывали.

Напомним, что в понедельник, 10 апреля, пожар произошел в промышленном здании в подмосковном Нахабино. Возгорание началось на складе с запчастями на улице Панфилова после взрыва кислородного баллона. В происшествии никто не пострадал.

Происшествия,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий