Открытое горение в здании фермерского рынка в Химках ликвидировано

Пожар произошел на фермерском рынке в подмосковных Химках. Как сообщает пресс-служба МЧС России, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Информация о происшествии поступила в дежурную службу в 3:33 мск. Рядом с горящим зданием находились торговый центр и заправка с подземным резервуарам топлива. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространение огня на эти строения.
К 5:47 спасатели ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших в инциденте нет. Причины происшествия уточняются. Движение на Новокуркинском шоссе и Молодежном проезде в районе их пересечения временно перекрывали.
Напомним, что в понедельник, 10 апреля, пожар произошел в промышленном здании в подмосковном Нахабино. Возгорание началось на складе с запчастями на улице Панфилова после взрыва кислородного баллона. В происшествии никто не пострадал.