Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

Вулканологи в пятницу зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 3,5 км. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Фото: ГУМЧС России по Сахалинской области ГУМЧС России по Сахалинской области

"Произошел пепловый выброс на высоту 3,5 км", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров от вулкана. В близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запаха сероводорода нет. Угрозы для жизнедеятельности населения также нет.