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19 минут назад

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

ТАССиещё 3

Вулканологи в пятницу зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 3,5 км. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км
Фото: ГУМЧС России по Сахалинской областиГУМЧС России по Сахалинской области

"Произошел пепловый выброс на высоту 3,5 км", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров от вулкана. В близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запаха сероводорода нет. Угрозы для жизнедеятельности населения также нет.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан извергался в 2012 году, а затем после длительного затишья вновь активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Происшествия,МЧС России,
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