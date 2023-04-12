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Стали известны подробности драки со стрельбой в Новой Москве

В Москве в рамках плана «Перехват» задержан автомобиль Porsche Cayenne. Предположительно, именно на нем скрылись с места происшествия участники драки со стрельбой, произошедшей накануне в Щербинке. Об этом пишет РЕН ТВ.

Стали известны подробности драки со стрельбой в Новой Москве
© РИА Новости

По данным канала, транспортное средство было остановлено на юге столицы. В салоне иномарки находились четыре человека.

Ранее сообщалось, что причиной потасовки стал конфликт одного из рабочих с бригадиром из-за зарплаты.

В Москве введен в действие план «Перехват»

В ходе конфликта рабочий был ранен в ногу из травматического оружия. Его экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Большую часть участников драки доставили в полицию, но четверым из них удалось скрыться на машине, зарегистрированной на некоего Мусу Ч.

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