Стали известны подробности драки со стрельбой в Новой Москве
В Москве в рамках плана «Перехват» задержан автомобиль Porsche Cayenne. Предположительно, именно на нем скрылись с места происшествия участники драки со стрельбой, произошедшей накануне в Щербинке. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным канала, транспортное средство было остановлено на юге столицы. В салоне иномарки находились четыре человека.
Ранее сообщалось, что причиной потасовки стал конфликт одного из рабочих с бригадиром из-за зарплаты.
В ходе конфликта рабочий был ранен в ногу из травматического оружия. Его экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Большую часть участников драки доставили в полицию, но четверым из них удалось скрыться на машине, зарегистрированной на некоего Мусу Ч.