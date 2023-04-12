В Москве разыскивают злоумышленников на черном Porsche Cayenne
В Москве введен в действие план «Перехват». Полицейские разыскивают злоумышленников на черном автомобиле Porsche Cayenne. Об этом пишет РЕН ТВ.
Машину с номерами Ингушетии видели в последний раз на Варшавском шоссе в районе Чертаново Южное, сообщает Telegram-канал SHOT.
На выезды из столицы направлены дополнительные наряды, силовикам рекомендовано находиться на постах в бронежилетах.
По предварительным данным, один из злоумышленников, находящихся в машине, открыл стрельбу в Щербинке и ранил человека.