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В Москве разыскивают злоумышленников на черном Porsche Cayenne

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В Москве введен в действие план «Перехват». Полицейские разыскивают злоумышленников на черном автомобиле Porsche Cayenne. Об этом пишет РЕН ТВ.

В Москве введен в действие план «Перехват»
© РИА Новости

Машину с номерами Ингушетии видели в последний раз на Варшавском шоссе в районе Чертаново Южное, сообщает Telegram-канал SHOT.

Турист на Maserati въехал в известную лестницу и оказался под угрозой тюрьмы

На выезды из столицы направлены дополнительные наряды, силовикам рекомендовано находиться на постах в бронежилетах.

По предварительным данным, один из злоумышленников, находящихся в машине, открыл стрельбу в Щербинке и ранил человека.

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