В Москве введен в действие план «Перехват». Полицейские разыскивают злоумышленников на черном автомобиле Porsche Cayenne. Об этом пишет РЕН ТВ.

Машину с номерами Ингушетии видели в последний раз на Варшавском шоссе в районе Чертаново Южное, сообщает Telegram-канал SHOT.

На выезды из столицы направлены дополнительные наряды, силовикам рекомендовано находиться на постах в бронежилетах.