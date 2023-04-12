Посольство России в Швеции высказалось о расследовании по "Севпотокам"

Посольство России в Швеции потребовало провести международное расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» с подключением к нему представителей РФ. Об этом говорится в Telegram-канале диппредставительства.

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В посольстве напомнили, что с момента диверсий прошло уже больше полугода, за которые РФ не раз обращалась к властям Швеции с запросами о правовой помощи, создании совместной следственной группы и об ознакомлении с материалами расследования.

«Все это время шведы, прикрываясь пресловутыми соображениями национальной безопасности, не желали делиться информацией с Россией. Каких-либо выводов, сделанных следствием за этот срок, также обнародовано не было», — отмечается в сообщении.

При этом 5 апреля стало известно, что Швеция даже не искала виновных в диверсиях, поставив перед собой задачу предотвратить угрозы использования территории страны для осуществления аналогичных подрывов.

«Шведские следователи, "конечно же", рассчитывают найти злоумышленников, но заранее решают "подстелить соломку" — дескать, это будет непросто с учетом неких "обстоятельств"», — добавили в диппредставительстве.

По мнению посольства, работа Швеции вызывает ряд вопросов, один из которых заключается в том, может ли быть, что «за этим тщательно скрывается скоординированная с датчанами, немцами и другими заинтересованными западниками работа по утаиванию улик».