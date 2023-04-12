$82.09-0.0989.76+0.03

Замначальника одной из налоговых инспекций Москвы задержали за взятки

Замначальника столичной ИФНС № 15 Елена Ишханова задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает в среду, 12 апреля, ГСУ СК России по Москве.

Замначальника одной из налоговых инспекций Москвы задержали за взятки
© мослента

По данным следственного органа, с 2016 по 2018 год, работая начальником отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28 она регулярно получала взятки от предпринимателя. Общая сумма превысила один миллион 800 тысяч рублей.

Сообщается, что преступление было выявлено совместными усилиями сотрудников следственных органов, МВД и ФСБ.

Ранее сообщалось об изъятии при обысках 40 миллионов рублей у пойманных на взятке генерала и полковника таможенной службы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий