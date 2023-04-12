$82.09-0.0989.76+0.03
1 час назад

17-летняя россиянка упала с шестого этажа и выжила

Lenta.ru

В Уфе 17-летняя девушка упала с шестого этажа жилого дома на улице Кирова и выжила. Об этом сообщает российский портал Ufa1.ru.

17-летняя россиянка упала с шестого этажа и выжила
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Информацию о случившемся подтвердили в Минздраве Башкирии. Юную горожанку с травмами доставили в больницу, она находилась в сознании.

Региональные следователи начали проводить проверку. По данным Telegram-канала Mash Batash, девушка до происшествия гуляла с другом. Врачи оценивают состояние россиянки как тяжелое.

9 апреля сообщалось, что в Воронеже 14-летняя школьница упала с девятого этажа и выжила. Уточнялось, что в десятилетнем возрасте девочка пережила развод родителей, после чего у нее появились проблемы с психикой. Пострадавшую доставили в больницу со множественными травмами.

Еще раньше пьяный житель Воронежа выпал из окна 19-го этажа и приземлился на припаркованный под окнами жилого комплекса автомобиль. После падения мужчина поднялся и спел медикам отрывок песни Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон».

Происшествия,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий