17-летняя россиянка упала с шестого этажа и выжила

В Уфе 17-летняя девушка упала с шестого этажа жилого дома на улице Кирова и выжила. Об этом сообщает российский портал Ufa1.ru.

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Информацию о случившемся подтвердили в Минздраве Башкирии. Юную горожанку с травмами доставили в больницу, она находилась в сознании.

Региональные следователи начали проводить проверку. По данным Telegram-канала Mash Batash, девушка до происшествия гуляла с другом. Врачи оценивают состояние россиянки как тяжелое.

9 апреля сообщалось, что в Воронеже 14-летняя школьница упала с девятого этажа и выжила. Уточнялось, что в десятилетнем возрасте девочка пережила развод родителей, после чего у нее появились проблемы с психикой. Пострадавшую доставили в больницу со множественными травмами.