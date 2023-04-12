Для обвиняемого в убийстве модели Ведлер запросили 17 лет тюрьмы

Прокурор попросил приговорить Дмитрия Коровина, обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер, к 17 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Об исчезновении 23-летней Гретты Ведлер стало известно в феврале 2021 года. Близкие модели рассказали, что мужчина, с которой у Ведлер были отношения, угрожал ей убийством.

Тело девушки обнаружили в марте 2022-го в гараже загородного дома в Липецке. В убийстве обвинили 23-летнего Коровина.

По версии следствия, он убил Ведлер в отеле в центре Москвы, спрятал ее тело и вещи в чемодан и увез в Липецк. Останки он больше года хранил в багажнике своей машины.