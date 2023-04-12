Находившийся в розыске преступник поперхнулся костью и попался полицейским

Выяснилось, что у мужчины было три судимости, когда его объявили в розыск за кражу. До недавнего времени рецидивист скрывался от правоохранительных органов. Но взаимодействия с полицией не удалось избежать, когда он поперхнулся рыбьей костью, распивая пиво у станции метро «Новокузнецкая» в центре Москвы.