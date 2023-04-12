$82.18+2.6889.73+2.63

Находившийся в розыске преступник поперхнулся костью и попался полицейским

26-летний находящийся в розыске преступник попался столичным полицейским, поперхнувшись костью у московского метро, передает Telegram-канал «МК: срочные новости». Молодому человеку вызвали скорую, а личность установили по базе данных.

Находившийся в розыске преступник поперхнулся костью и попался полицейским
© Мослента

Выяснилось, что у мужчины было три судимости, когда его объявили в розыск за кражу. До недавнего времени рецидивист скрывался от правоохранительных органов. Но взаимодействия с полицией не удалось избежать, когда он поперхнулся рыбьей костью, распивая пиво у станции метро «Новокузнецкая» в центре Москвы.

Пришедшие на помощь полицейские вызвали пострадавшему скорую, а заодно проверили его личность по базе данных. После оказания медицинской помощи преступника задержали.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий