Пенсионерка из Тюмени поговорила с подставной дочерью и лишилась денег

«По телефону женщине сообщили, что ее дочь переходя дорогу спровоцировала дорожно-транспортного происшествия и сама пострадала. Для урегулирования возникшей ситуации звонившие попросили собрать хоть какую-то наличность. В ходе телефонного разговора матери дали возможность поговорить якобы с ее дочерью. Женщина сильно плакала и просила о помощи», — сказано в публикации ведомства.