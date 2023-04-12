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49 минут назад

Пенсионерка из Тюмени поговорила с подставной дочерью и лишилась денег

Ura.Ru

Мошенники обманули тюменскую пенсионерку, дав ей поговорить с «дочерью» по телефону. Женщина отдала мошенникам 200 тыс. рублей. Об этом сообщило УМВД по Тюменской области.

Пенсионерка из Тюмени поговорила с подставной дочерью и лишилась денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По телефону женщине сообщили, что ее дочь переходя дорогу спровоцировала дорожно-транспортного происшествия и сама пострадала. Для урегулирования возникшей ситуации звонившие попросили собрать хоть какую-то наличность. В ходе телефонного разговора матери дали возможность поговорить якобы с ее дочерью. Женщина сильно плакала и просила о помощи», — сказано в публикации ведомства.

После телефонного разговора пенсионерка отдала деньги приехавшему «курьеру». Женщина поняла, что ее обманули, после звонка настоящей дочери.

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