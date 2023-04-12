Российский дальнобойщик решил посмотреть длину пробки с дрона и был задержан

В Подмосковье полиция задержала дальнобойщика, который решил посмотреть длину пробки с помощью дрона. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на источник.

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По данным информагентства, инцидент произошел вечером 9 апреля недалеко от деревни Запрудино городского округа Ликино-Дулево в Подмосковье. После серьезного ДТП на трассе А-108 сотрудники ГИБДД перекрыли участок автодороги, что привело к пробке. Застрявший в заторе 46-летний дальнобойщик начал переживать за сохранность скоропортящихся продуктов, которые вез из Рязани в Ярославль, поэтому поинтересовался у представителей ДПС, сколько еще предстоит простоять.

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По словам водителя большегруза, инспекторы заявили, что движение возобновится через десять минут, однако этого не произошло.

«Ясности по времени никто не давал. А я вез скоропортящиеся продукты, мне важно знать, сколько времени я буду в пути. И я решил запустить квадрокоптер, чтобы посмотреть, что там впереди. Это не понравилось сотрудникам ГИБДД», — рассказал россиянин.

Как пишет издание, после этого инспекторы проверили у мужчины документы на машину и груз, изъяли квадрокоптер и сообщили об этом в отделение МВД. В результате дальнобойщика задержали.

Водитель утверждает, что при осмотре фуры он указал сотрудникам ГИБДД на отсутствие в беспилотнике карты памяти. «Я знаю правила запуска, моя модель весит всего 249 граммов, и запускал я ее в пределах прямой видимости. По закону это разрешено, но меня все равно вынудили поехать в отдел», — заявил мужчина.

При этом в полиции дальнобойщик объяснил сотрудникам МВД ситуацию, после чего они вернули россиянину дрон и отпустили, не обнаружив в его действиях состава преступления.

В последнее время в России все чаще возникает резонанс из-за упавших гражданских дронов. Так, в Тульской области неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на дерево. После его осмотра полицейские сделали вывод, что квадрокоптер не опасен. Дрон стоимостью около 1,5 тысячи рублей мог принадлежать ребенку.

Кроме того, 31 марта появилось сообщение о падении беспилотника недалеко от аэродрома Кубинка. Летательный аппарат размером 40 на 40 сантиметров был оснащен камерой и аккумуляторами повышенной емкости. Позже выяснилось, что его владельцем оказался ребенок.