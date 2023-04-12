Житель Китая пытался провезти в Россию 1200 контрафактных Чебурашек. Мужчина катил из Поднебесной на автобусе и надеялся проскочить мимо уссурийских таможенников незамеченным, но сотрудников насторожил багаж гражданина КНР. Дело в том, что китаец вёз с собой аж семь мешков, каждый из которых весил 10 кг. Естественно, специалисты решили посмотреть, что же там такое, и порядком удивились.