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6 минут назад

Житель Китая пытался провезти в Россию 1200 контрафактных Чебурашек

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Житель Китая пытался провезти в Россию 1200 контрафактных Чебурашек. Мужчина катил из Поднебесной на автобусе и надеялся проскочить мимо уссурийских таможенников незамеченным, но сотрудников насторожил багаж гражданина КНР. Дело в том, что китаец вёз с собой аж семь мешков, каждый из которых весил 10 кг. Естественно, специалисты решили посмотреть, что же там такое, и порядком удивились.

Житель Китая пытался провезти в Россию 1200 контрафактных Чебурашек
Фото:  Федеральная таможенная служба Федеральная таможенная служба

Как рассказали в Федеральной таможенной службе, в каждом мешке лежало по несколько плюшевых Чебурашек. Звонок в «Союзмультфильм» помог установить, что игрушки — самый натуральный контрафакт.

Теперь гражданина Китая оштрафуют, а товар, который он хотел передать другу для перепродажи, ликвидируют.

Плюшевые Чебурашки стали очень популярны в России после успеха одноимённого фильма, который увидели свыше 20 млн зрителей по всей стране. Создатели уже приступили к работе над сиквелом.

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