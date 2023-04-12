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В Ленобласти школьник попал в реанимацию после прогулки в заброшенном здании

В городе Тихвин Ленинградской области семиклассник попал в реанимацию после прогулки в заброшенном здании мясокомбината. Об этом «Невским новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

В Ленобласти школьник попал в реанимацию после прогулки в заброшенном здании
© РИА Новости

По данным издания, инцидент произошел вечером 11 апреля. 14-летний школьник забрался в пустующую постройку на Разъезжей улице и упал с шестиметровой высоты.

Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести и поместили в реанимацию. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом пяточных костей обоих ног, ссадину лба и другие травмы.

Ранее сообщалось, что в Евпатории 15-летний школьник погиб после съемки видео с друзьями в одном из заброшенных зданий, расположенных на территории курорта. Подросток решил разрушить молотком кирпичную стену, которая обрушилась прямо на него.

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