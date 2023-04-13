Генпрокуратура РФ проверит видео якобы убийства украинского бойца

Генпрокуратура России проверит появившееся в интернете видео якобы убийства украинского военного, сообщили в ведомстве.
«На кадрах распространенного видео неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что распространяемое в Сети видео якобы убийства украинского бойца представляют собой ужасные кадры, достоверность которых сначала нужно проверить.
Ранее с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ к Генпрокуратуре обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает «Радиоточка НСН».