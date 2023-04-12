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51 минуту назад

Британец приговорен к пожизненному заключению за убийство после того, как его сдала мать

Газета.Ru

В Великобритании 19-летнего мужчину приговорили к пожизненному сроку за убийство после того, как его в полицию сдала собственная мать, пишет LADBible.

В Британии мать сдала в полицию убившего человека 19-летнего сына
Фото: Avon and Somerset PoliceAvon and Somerset Police

Джошуа Дельбоно был задержан полицейскими после того, как его мать сообщила офицерам, что сын зарезал 16-летнего Чарли Бейтса. Между жертвой и британцем возник конфликт, в ходе которого осужденный нанес оппоненту несколько ударов ножом. После этого преступник выкинул орудие и сжег часть одежды, чтобы замести следы.

«Мой сын кого-то убил. Он сейчас дома», — сказала женщина полицейским по телефону.

Джошуа признался, что нанес ножевое ранение подростку, но отрицал обвинения в убийства и заявил, что действовал в рамках самообороны.

«Чарли был смертельно ранен, это не входило в мои намерения», — добавил Дельбоно.

После двухнедельного судебного разбирательства в Королевском суде Бристоля присяжные признали Дельбоно виновным в убийстве. Его приговорили к пожизненному заключению, через 21 год он сможет подать заявление на УДО.

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