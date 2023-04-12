В Британии мать сдала в полицию убившего человека 19-летнего сына

В Великобритании 19-летнего мужчину приговорили к пожизненному сроку за убийство после того, как его в полицию сдала собственная мать, пишет LADBible.
Джошуа Дельбоно был задержан полицейскими после того, как его мать сообщила офицерам, что сын зарезал 16-летнего Чарли Бейтса. Между жертвой и британцем возник конфликт, в ходе которого осужденный нанес оппоненту несколько ударов ножом. После этого преступник выкинул орудие и сжег часть одежды, чтобы замести следы.
«Мой сын кого-то убил. Он сейчас дома», — сказала женщина полицейским по телефону.
Джошуа признался, что нанес ножевое ранение подростку, но отрицал обвинения в убийства и заявил, что действовал в рамках самообороны.
«Чарли был смертельно ранен, это не входило в мои намерения», — добавил Дельбоно.
После двухнедельного судебного разбирательства в Королевском суде Бристоля присяжные признали Дельбоно виновным в убийстве. Его приговорили к пожизненному заключению, через 21 год он сможет подать заявление на УДО.