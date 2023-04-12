Обвиняемую в убийстве Татарского Трепову перевели в другой изолятор

В Москве обвиняемую в убийстве блогера Владлена Татарского россиянку Дарью Трепову перевели в другой изолятор. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает издание МК.RU.

По данным издания, из женского СИЗО №6 обвиняемую доставили в СИЗО №2 «Лефортово». Здесь она проведет весь период следствия и суда. Следствие пока не разрешает посещение задержанной., в связи с чем защитник Треповой пока не смог к ней попасть.