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Обвиняемую в убийстве Татарского Дарью Трепову перевели в другой изолятор

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В Москве обвиняемую в убийстве блогера Владлена Татарского россиянку Дарью Трепову перевели в другой изолятор. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает издание МК.RU.

Обвиняемую в убийстве Татарского Трепову перевели в другой изолятор
© РИА Новости

По данным издания, из женского СИЗО №6 обвиняемую доставили в СИЗО №2 «Лефортово». Здесь она проведет весь период следствия и суда. Следствие пока не разрешает посещение задержанной., в связи с чем защитник Треповой пока не смог к ней попасть.

8 апреля сообщалось, что Дарья Трепова сотрудничает со следствием.

Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В результате происшествия пострадавшими были признаны более 40 человек.

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