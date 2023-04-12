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1 час назад

В Калуге мужчину осудили за хищение телевизоров на 13 млн рублей

ТАСС

Боровский районный суд признал виновным фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, похитившего телевизоры общей стоимостью свыше 13,6 млн рублей со склада завода Samsung в Калужской области. Мужчину приговорили к пяти годам колонии общего режима, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области.

В Калуге мужчину осудили за хищение телевизоров на 13 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что фигурант признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").

Установлено, что в октябре 2021 году фигурант, вступив в сговор с иным лицом, использовал автомобиль с фургоном и документы на чужое имя, ввел в заблуждение сотрудников транспортной компании и работников склада завода Samsung, расположенного в Боровском районе Калужской области. Ему была одобрена загрузка и перевозка телевизоров общей стоимостью свыше 13,6 млн рублей. Обвиняемый получил документацию на товар, покинул территорию завода и после распорядился похищенным совместно с подельником по своему усмотрению.

В пресс-службе добавили, что уголовное дело в отношении другого фигуранта выделено в отдельное производство.

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