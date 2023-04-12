В Калуге мужчину осудили за хищение телевизоров на 13 млн рублей

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в октябре 2021 году фигурант, вступив в сговор с иным лицом, использовал автомобиль с фургоном и документы на чужое имя, ввел в заблуждение сотрудников транспортной компании и работников склада завода Samsung, расположенного в Боровском районе Калужской области. Ему была одобрена загрузка и перевозка телевизоров общей стоимостью свыше 13,6 млн рублей. Обвиняемый получил документацию на товар, покинул территорию завода и после распорядился похищенным совместно с подельником по своему усмотрению.