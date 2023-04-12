Арбитражный суд признал осужденного за коррупцию экс-главу Коми банкротом

Арбитражный суд Республики Коми удовлетворил заявление АО "Коми холдинговая компания" и признал банкротом бывшего главу региона Вячеслава Гайзера, осужденного за коррупцию. В отношении Гайзера введена процедура реализации имущества, сообщается в материалах суда.

"Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества", - указано в материалах. Судебное заседание по делу завершено.

Как следует из определения суда, опубликованного ранее на портале картотеки арбитражных дел, АО "Коми холдинговая компания" заявило о банкротстве Гайзера из-за его долга в размере 64 млн рублей. В обоснование наличия такой задолженности кредитор представил суду решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, его бывшего заместителя Алексея Чернова - к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей. Все многочисленные фигуранты уголовного дела были признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.