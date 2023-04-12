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Арбитражный суд признал осужденного за коррупцию экс-главу Коми банкротом

Арбитражный суд Республики Коми удовлетворил заявление АО "Коми холдинговая компания" и признал банкротом бывшего главу региона Вячеслава Гайзера, осужденного за коррупцию. В отношении Гайзера введена процедура реализации имущества, сообщается в материалах суда.

Арбитражный суд признал осужденного за коррупцию экс-главу Коми банкротом
© РИА Новости

"Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества", - указано в материалах. Судебное заседание по делу завершено.

Как следует из определения суда, опубликованного ранее на портале картотеки арбитражных дел, АО "Коми холдинговая компания" заявило о банкротстве Гайзера из-за его долга в размере 64 млн рублей. В обоснование наличия такой задолженности кредитор представил суду решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, его бывшего заместителя Алексея Чернова - к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей. Все многочисленные фигуранты уголовного дела были признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

По ключевому обвинению в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) все фигуранты были оправданы. Как следовало из приговора, Республике Коми был причинен ущерб на 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество фигурантов на эту сумму. Ключевым активом, которым завладели фигуранты, являлось ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая", стоимость которого, по разным оценкам, составляла от 1 млрд до 3,5 млрд рублей, в итоге она была оценена в 2,4 млрд рублей.

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