$82.18+2.6889.73+2.63
40 минут назад

На Сахалине задержали четырех человек, которые незаконно ловили камчатского краба

Никита Бородкин

Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области пресекли незаконный вылов камчатского краба в Поронайском районе. Как сообщает телеканал «Звезда», правоохранители задержали двух граждан РФ и двух иностранцев.

Дома подозреваемых обнаружили более 1900 килограммов краба. Документов, которые подтверждают законность происхождения улова, у них не было. Ущерб от действий злоумышленников составляет более 9,5 млн рублей.

В Ненецком округе задержаны браконьеры, застрелившие пятерых домашних оленей

Напомним, что ранее сотрудники ФСБ изъяли 699 килограмм кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей в Подмосковье. Партию перевозили из одной из латиноамериканских стран в Евросоюз через Россию.

Силовикам удалось установить личности трех злоумышленников, которые прибыли в страну для выполнения многоэтапной операции по переправке запрещенных веществ. Иностранцы должны были получить кокаин, переупаковать его и отправить через пункты пропуска на границе. Правоохранители задержали преступников с поличным.

Происшествия,Видео,ФСБ,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий