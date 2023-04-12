Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области пресекли незаконный вылов камчатского краба в Поронайском районе. Как сообщает телеканал «Звезда», правоохранители задержали двух граждан РФ и двух иностранцев.

Дома подозреваемых обнаружили более 1900 килограммов краба. Документов, которые подтверждают законность происхождения улова, у них не было. Ущерб от действий злоумышленников составляет более 9,5 млн рублей.

Напомним, что ранее сотрудники ФСБ изъяли 699 килограмм кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей в Подмосковье. Партию перевозили из одной из латиноамериканских стран в Евросоюз через Россию.