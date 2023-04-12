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Под Москвой перевозившая шестилетнего сына мотоциклистка лишилась ноги в ДТП

В Щелковском городском округе Московской области произошло ДТП с участием мотоцикла. Подробности сообщает MK.RU.

Под Москвой перевозившая сына мотоциклистка лишилась ноги в ДТП
©  Екатерина Якель / «Лента.ру»

Авария случилась вечером 11 апреля на трассе Щелково-Болшево. 33-летняя женщина ехала на мотоцикле BMW с шестилетним ребенком, когда столкнулась с автомобилем Lada. После этого мотоцикл отбросило на встречную полосу, где он врезался в Chery.

В результате мать была доставлена в больницу с сотрясением мозга и лишилась ноги — врачи ампутировали ей левую голень. У сына зафиксировано сотрясение мозга и перелом левой ноги.

Летом 2022 года депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Журавлев ехал на мотоцикле, не справился с управлением и попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

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