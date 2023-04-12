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Восьмилетний мальчик впал в кому и умер в российской больнице

В Омске восьмилетний мальчик впал в кому и умер в детской клинической больнице, расположенной на улице Куйбышева. Об этом сообщает российский портал Ngs55.ru.

Восьмилетний мальчик впал в кому и умер в российской больнице
© РИА Новости

Региональные следователи установили, что до этого ребенка осматривали медики в Крутинской районной больнице. Состояние мальчика резко ухудшилось и его транспортировали в Омск.

Ребенок уже поступил в состоянии комы и спустя час скончался. В некоторых Telegram-каналах подчеркивали, что у несовершеннолетнего в Омске диагностировали трахеит, бронхит, пневмонию и множественные осложнения, включая отек мозга и легких. Все это и привело к смерти.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Расследование взяла на контроль прокуратура Омской области.

4 апреля сообщалось, что в Калининградской области двое школьников отравились алкоголем, один из них впал в кому. Сотрудники полиции начали выяснять, где мальчики могли достать алкоголь.

На родителей несовершеннолетних составили административные протоколы.

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