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1 час назад

В жилом доме Анкары прогремел взрыв

Лера Букина

В жилом доме в турецкой Анкаре произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

В жилом доме Анкары прогремел взрыв
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Точной информации о том, что предшествовало взрыву, пока нет. Как стало известно, он прогремел на третьем этаже многоквартирного дома.

По данным телеканала, после получения уведомления об инциденте в район направились полиция, пожарные и медицинские бригады. Также сообщается, что стены квартиры, где произошел взрыв, и соседней квартиры обрушились.

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Кроме того, в результате взрыва повредились несколько автомобилей, которые ранее припарковали перед жилым домом.

Пострадавшего госпитализировали.

10 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что на одном из газонов во дворе жилого дома на Миусской улице в Москве прогремел взрыв. Прибывшая на место группа взрывотехников установила, что на месте происшествия взорвался электрокабель.

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