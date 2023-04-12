В жилом доме Анкары прогремел взрыв

В жилом доме в турецкой Анкаре произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

Точной информации о том, что предшествовало взрыву, пока нет. Как стало известно, он прогремел на третьем этаже многоквартирного дома.

По данным телеканала, после получения уведомления об инциденте в район направились полиция, пожарные и медицинские бригады. Также сообщается, что стены квартиры, где произошел взрыв, и соседней квартиры обрушились.

Кроме того, в результате взрыва повредились несколько автомобилей, которые ранее припарковали перед жилым домом.

Пострадавшего госпитализировали.