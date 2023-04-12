В жилом доме Анкары прогремел взрыв

В жилом доме в турецкой Анкаре произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил телеканал Habertürk.
Точной информации о том, что предшествовало взрыву, пока нет. Как стало известно, он прогремел на третьем этаже многоквартирного дома.
По данным телеканала, после получения уведомления об инциденте в район направились полиция, пожарные и медицинские бригады. Также сообщается, что стены квартиры, где произошел взрыв, и соседней квартиры обрушились.
Кроме того, в результате взрыва повредились несколько автомобилей, которые ранее припарковали перед жилым домом.
Пострадавшего госпитализировали.
10 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что на одном из газонов во дворе жилого дома на Миусской улице в Москве прогремел взрыв. Прибывшая на место группа взрывотехников установила, что на месте происшествия взорвался электрокабель.