Рок-группа «Слот» попала в ДТП в Хабаровском крае

Во время тура, посвященному 20-летию, рок-группа «Слот» попала в Комсомольске-на-Амуре в аварию. В результате происшествия никто не пострадал, гастроли артистов проходят по плану.

Авария произошла на пути в аэропорт, музыканты должны были вылететь в Благовещенск на следующий концерт. На выезде автобус, в котором находились артисты, не смог разъехаться с иномаркой, в результате чего произошло столкновение.