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Рок-группа «Слот» попала в ДТП в Хабаровском крае

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Во время тура, посвященному 20-летию, рок-группа «Слот» попала в Комсомольске-на-Амуре в аварию. В результате происшествия никто не пострадал, гастроли артистов проходят по плану.

Рок-группа «Слот» попала в ДТП в Хабаровском крае
© РИА Новости

Авария произошла на пути в аэропорт, музыканты должны были вылететь в Благовещенск на следующий концерт. На выезде автобус, в котором находились артисты, не смог разъехаться с иномаркой, в результате чего произошло столкновение.

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Транспортное происшествие собрало пробку, а на оформление случившегося потребовалось более часа. Однако концерт все-таки состоится 13 апреля, никаких переносов не потребовалось.

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