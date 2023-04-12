Рок-группа «Слот» попала в ДТП в Хабаровском крае
Во время тура, посвященному 20-летию, рок-группа «Слот» попала в Комсомольске-на-Амуре в аварию. В результате происшествия никто не пострадал, гастроли артистов проходят по плану.
Авария произошла на пути в аэропорт, музыканты должны были вылететь в Благовещенск на следующий концерт. На выезде автобус, в котором находились артисты, не смог разъехаться с иномаркой, в результате чего произошло столкновение.
Транспортное происшествие собрало пробку, а на оформление случившегося потребовалось более часа. Однако концерт все-таки состоится 13 апреля, никаких переносов не потребовалось.