$82.18+2.6889.73+2.63
29 минут назад

Российскую пенсионерку запытали до смерти из-за пачки печенья

Lenta.ru

В Архангельской области 50-летний россиянин предстанет перед судом за жестокое убийство 64-летней пенсионерки. Об этом в среду, 12 апреля, Следственного комитета России (СКР).

Российскую пенсионерку запытали до смерти из-за пачки печенья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, 9 июля 2022 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый заподозрил свою жертву в хищении у него пачки печенья. Он отправился к женщине и начал ее пытать, заставляя признаться в краже. В процесс дознания мужчина надавливал ей на локтевые суставы и колени, причиняя сильную боль.

После пыток женщина была госпитализирована, в больнице она скончалась от полученных травм и болевого шока. На следующий день протрезвевший мужчина обнаружил пропавшие продукты у себя дома.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 марта сообщалось, что в Краснодаре осудили на 8 лет мужчину, пытавшего знакомого раскаленным утюгом и сковородой.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий