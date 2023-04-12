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1 час назад

В граничащем с Украиной российском регионе заметили и посадили дрон с гранатой

Lenta.ru

В Глушковском районе Курской области пограничники заметили и посадили дрон со взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В Курской области заметили и посадили дрон с гранатой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным авторов канала, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащие заметили вечером во вторник, 11 апреля, в полутора километрах от границы с Украиной.

Предварительно, беспилотник нес гранату от ручного противотанкового гранатомета (РПГ-7). Его нейтрализовали, никто не пострадал.

Ранее в Курской области заметили украинский беспилотник «Лелека-100» — его посадили российские военные. Известно, что с помощью устройства противник намеревался выведать информацию о позициях российской техники. Украинская сторона планировала в перспективе вести минометные обстрелы по данным, собранным «Лелекой-100».

С октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Происшествия,Владимир Путин,
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