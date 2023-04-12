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Российские дети чуть не сгорели заживо из-за шалости

В Бурятии трое детей чуть не сгорели заживо в квартире из-за шалости. Об этом сообщается на сайте управления МВД по российскому региону.

Российские дети чуть не сгорели заживо из-за шалости
© РИА Новости

Инцидент произошел в Улан-Удэ днем 11 апреля. Оставшись без присмотра взрослых, несовершеннолетние устроили пожар на втором этаже жилой многоэтажки. Мать вернулась, когда квартира уже была в дыму, и успела их эвакуировать. Пострадавших детей доставили в больницу с признаками отравления угарным газом.

Спасатели, прибывшие на вызов, оперативно потушили огонь. Выгорела комната площадью 12 квадратных метров, к ликвидации пожара привлекались шесть человек и две единицы техники.

В конце марта стало известно, что Усть-Илимске Иркутской области пятилетний мальчик, оставшийся без присмотра родителей, заживо сгорел в квартире, его старшая сестра получила ожоги.

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