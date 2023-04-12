В Брянской области чиновницу обвинили в получении взятки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области Ларисы Борщевской, которую подозревают в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах региона.

"Возбуждено дело о взятке. Лариса Борщевская задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

29 марта временно исполняющие обязанности заместителей губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова были задержаны по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Басманный суд Москвы получил ходатайства следствия о заключении их под стражу.