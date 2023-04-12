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В Башкирии водитель автобуса высадил ребенка в чужом городе ночью

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В Башкирии следователи проводят проверку из-за водителя междугороднего автобуса, который высадил ребенка в чужом городе ночью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В Башкирии водитель автобуса высадил ребенка в чужом городе ночью
© globallookpress.com

По информации СМИ, накануне мать отправила 12-летнего мальчика рейсом Уфа-Ишимбай-Салават, предупредив водителя автобуса о том, что на конечной остановке школьника встретит бабушка и оплатит поездку.

Однако мужчина изменил маршрут и сперва заехал в Салават, а после уже в Ишимбай, не предупредив мальчика. Когда он узнал, что ребенок проехал свою остановку, он не стал разбираться и попросил его покинуть автобус. В результате мальчик вышел на конечной остановке и оказался ночью в незнакомом городе. Компания-перевозчик в инциденте встала на сторону водителя и не стала извиняться перед семьей школьника.

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Напомним, что 6 апреля в Омске водитель автобуса не давал школьнице покинуть салон, требуя повторной оплаты проезда. Ребенок оплатила поездку транспортной картой школьника, однако мужчина был уверен, что она не оплатила транспортную услугу.

В момент подъезда к конечной остановке в салоне уже не было других пассажиров. Оставшись наедине с девочкой, водитель стал угрожать ей и заявил, что увезет в неизвестном направлении. Школьница испугалась и оплатила поездку повторно, уже с банковской карты. Ее мать обратилась в полицию.

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