В Башкирии водитель автобуса высадил ребенка в чужом городе ночью

В Башкирии следователи проводят проверку из-за водителя междугороднего автобуса, который высадил ребенка в чужом городе ночью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По информации СМИ, накануне мать отправила 12-летнего мальчика рейсом Уфа-Ишимбай-Салават, предупредив водителя автобуса о том, что на конечной остановке школьника встретит бабушка и оплатит поездку.

Однако мужчина изменил маршрут и сперва заехал в Салават, а после уже в Ишимбай, не предупредив мальчика. Когда он узнал, что ребенок проехал свою остановку, он не стал разбираться и попросил его покинуть автобус. В результате мальчик вышел на конечной остановке и оказался ночью в незнакомом городе. Компания-перевозчик в инциденте встала на сторону водителя и не стала извиняться перед семьей школьника.

Напомним, что 6 апреля в Омске водитель автобуса не давал школьнице покинуть салон, требуя повторной оплаты проезда. Ребенок оплатила поездку транспортной картой школьника, однако мужчина был уверен, что она не оплатила транспортную услугу.